«Динамо» вырвало победу у «Уфы» на последних минутах матча 2-го тура РПЛ

Завершился матч «Уфа» — «Динамо». Встреча проходила на Центральном стадионе города Уфы и завершилась победой бело-голубых со счётом 3:2.
На 32-й минуте Тюкавин на скорости принял мяч в штрафной «Уфы», но тут же получил по ногам от Милетича — арбитр поставил пенальти, который без проблем реализовал Фомин. На 40-й минуте Милетич снова сфолил, на этот раз на Паршивлюке, и после помощи VAR судья снова указал на «точку». К мячу снова подошёл Фомин и мощно пробил вправо, Беленов дотянулся до мяча, но не смог отразить удар.
На 75-й минуте «Уфа» осталась в меньшинстве — хавбек Руслан Фищенко получил две жёлтые карточки за две минуты. На 81-й минуте хозяева сократили отставание в счёте — Агаларов угадал с отскоком и пробил под перекладину. На 86-й минуте Агаларов оформил дубль и сравнял счёт. Однако точку в матче поставил Шиманьски на 89-й минуте — 3:2.
Таким образом, «Динамо» одерживает вторую победу на старте сезона и набирает 6 очков. Москвичи поднимаются на второе место в таблице РПЛ. «Уфа» терпит второе поражение — у команды 0 очков, они расположились на 11-й строчке.
- 31 июля 2021
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