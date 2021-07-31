Крыховяк не приехал на матч «Локомотива» с ЦСКА

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк не приехал на дерби с ЦСКА, которое пройдёт сегодня, 31 июля.

Польский футболист отсутствует в заявке московского клуба на игру.

«Чемпионат» сообщал, что поляк подписал контракт с «Краснодаром» на три года. Скоро о переходе будет объявлено официально. Ранее стало известно, что Крыховяк имел четыре предложения от различных клубов, но именно предложение «Краснодара» максимально устроило полузащитника.



Гжегож Крыховяк выступает за «Локомотив» с 2018 года. В минувшем сезоне 31-летний полузащитник принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, забил девять голов и отдал три результативные передачи. С 2008 года Крыховяк вызывается в национальную команду Польши.