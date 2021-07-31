Николич: болельщики задаются вопросом, что происходит с «Локомотивом»? Я тоже

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич ответил на вопрос о глобальной перестройке в команде перед дерби с ЦСКА во 2-м туре РПЛ.
«У нас сейчас дерби с ЦСКА, 22 игрока на поле, ещё десятка в запасе у каждой команды. Две хорошие команды, московское дерби. Это важно. Что касается Крыховяка, мы были в суперхороших отношениях, качественный суперфутболист. Но я не готов обсуждать эту тему сегодня. Сегодня тема — футбол, игра. Уверен, в ближайшее время клуб сделает заявление по этому поводу.
Болельщики задаются вопросом, что происходит с клубом? Я тоже. Я тренер команды. Я люблю моих игроков. Они хорошие ребята. Уверен, что они сегодня будут отдавать все силы на поле. Мы хорошо подготовились к этой игре. Но это надо показать на поле. ЦСКА — тоже хорошая команда. Я чуть удивлён их составом сегодня. Это футбольный вопрос, который я задал сам себе. У них поменялись три-четыре игрока по сравнению с предыдущими матчами. Интересно, какие позиции выберут на поле этим новым игрокам и как будет складываться игра. Жду сегодня интересную игру», — сказал Николич в эфире телеканала «Матч ТВ».
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