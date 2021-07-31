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Газизов: пенальти — спорные. «Динамо» не показало игру, которую должно выиграть

Газизов: пенальти — спорные. «Динамо» не показало игру, которую должно выиграть
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча с московским «Динамо» (2:3).

«Мне кажется, что пенальти спорные. Первый — 100 процентов спорный момент, а второй, наверное, больше был. Мы играли с ЦСКА, и VAR не входил в эти истории, теперь вмешался. Наверное, со временем я разберусь в российском VARе.

Что касается матча, не скажу, что «Динамо» показало игру, которую должны было выиграть. Но три очка есть три очка. Мы пытались изменить счёт, находясь в меньшинстве. Дух у команды есть, будем двигаться дальше», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Встреча проходила на Центральном стадионе города Уфы и завершилась победой бело-голубых со счётом 3:2. Первые два гола «Динамо» забило с пенальти.

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