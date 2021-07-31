А. Березуцкий: кто из игроков «Локомотива» интересен ЦСКА? Конкретные фамилии не скажу

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий ответил на вопрос о глобальной перестройке в «Локомотиве» в преддверии матча 2-го тура РПЛ.

«Кто из игроков «Локомотива» нам интересен? Мы не особо следим за тем, что происходит в «Локомотиве». Нас интересует футбольный клуб ЦСКА. Естественно, я бы сказал, что практически в любой топ-команде Премьер-Лиги есть футболисты, которые могут интересовать ЦСКА. Но конкретные фамилии я вам не скажу.



У Влашича очень хорошая готовность. Сегодня очень большие шансы, что он появится на поле», — сказал Березуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ».

В заявке на матч ЦСКА — «Локомотив» отсутствует хавбек красно-зелёных Гжегож Крыховяк. Как сообщал «Чемпионат», поляк переходит в «Краснодар». Также сообщалось, что железнодорожников могут покинуть ряд игроков, включая Антона Миранчука, Фёдора Смолова, Дмитрия Баринова.

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