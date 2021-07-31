«Бенфика» объявила о подписании Романа Яремчука

Нападающий сборной Украины и бельгийского «Гента» Роман Яремчук заключил контракт с «Бенфикой», сообщает официальный сайт португальцев. Контракт форварда с «орлами» рассчитан на пять лет.



Ранее сообщалось, что трансфер 25-летнего украинского футболиста обошёлся португальскому клубу в € 15 млн.



Яремчук перешёл в «Гент» из киевского «Динамо» в 2017 году. В минувшем сезоне украинский нападающий принял участие в 27 матчах чемпионата Бельгии, забил 15 голов и отдал пять результативных передач. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Вулверхэмптона», «Арсенала», «Милана» и «Ромы».

Напомним, «Бенфика» является соперником «Спартака» по 3-му квалификационному раунду Лиги чемпионов.

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