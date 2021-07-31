Бистрович — о голе «Локомотиву»: был штрафной, я пробил. Слава богу, что попал
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Полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович ответил на вопрос о своём красивом голе в матче 2-го тура РПЛ с «Локомотивом». На 19-й минуте хавбек забил ударом со штрафного. Хорват подошёл к мячу и ударил в ближний верхний угол.
«Был штрафной, я пробил. Слава богу, что попал. Но было бы лучше, если бы мы вели 1:0. Надо исправлять ситуацию и выигрывать. «Локомотив» — очень хорошая команда, они умеют играть и контролировать мяч. Думаю, мы сначала хорошо оборонялись, они не создавали моментов с игры. Надо лучше играть на стандартах», — сказал Бистрович в эфире телеканала «Матч ТВ».
Встреча 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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