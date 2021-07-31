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А. Березуцкий — о поражении «Локомотиву»: не самая лучшая игра ЦСКА сегодня

А. Березуцкий — о поражении «Локомотиву»: не самая лучшая игра ЦСКА сегодня
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвёл итоги матча 2-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:2).

«Не самая лучшая наша игра сегодня. Второй тайм позитивен, пропустили два необязательных гола. В концовке не использовали моменты, но это нормально — это футбол.

Влашич полностью готов играть. Естественно, он пропустил несколько дней, но полностью в состоянии играть.

Дзагоев на скамейке — не тактическое решение. Зачастую это зависит от него самого и от его здоровья. Его появление на поле всегда преображает ЦСКА. Поэтому всё от здоровья.

Некоторые перестановки были вынужденными. Щенников получил травму в прошлой игре. Бистрович прекрасно выглядел на тренировках, сегодня сыграл на четвёрку. Очень хорошо выглядел, и это вынося за скобки забитый гол. Игра Бийолу тоже удалась, на мой взгляд.

Многим можно объяснить игру от обороны. „Локо“ играл хорошо, мы не всегда играли правильно, не хватало конструктива в начале атаки, который появился после замен», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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