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«SMM-щика уже продали?» «Рубин» потроллил «Локомотив» после дерби с ЦСКА

«SMM-щика уже продали?» «Рубин» потроллил «Локомотив» после дерби с ЦСКА
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Пресс-служба «Рубина» потроллила коллег из «Локомотива» после победы красно-зелёных в матче 2-го тура с ЦСКА (2:1). Железнодорожники в своём «твиттере» даже спустя 40 минут не написали об итогах матча.

«Ребята, а как вы с ЦСКА-то сыграли? Или вы SMM-щика уже продали?», — написали казанцы на странице клуба в «Твиттере».

Открыл счёт в матче полузащитник ЦСКА Бистрович. На 19-й минуте он забил ударом со штрафного. Хорват подошёл к мячу и ударил в ближний верхний угол. Фёдор Смолов забил ответный гол. На 22-й минуте после подачи с углового Мурило сбросил на Смолова, который низом с близкого расстояния переправил мяч в рамку.

Затем хавбек «Локомотива» Рифат Жемалетдинов вывел железнодорожников вперёд. Он получил мяч в штрафной площади и пробил в ближний угол низом, Игорь Акинфеев дотянулся, но не выручил — 2:1.

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