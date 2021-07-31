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Жемалетдинов: было неожиданно, что ЦСКА играл вторым номером

Жемалетдинов: было неожиданно, что ЦСКА играл вторым номером
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Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов прокомментировал результат матча с ЦСКА (2:1) в 2-м туре РПЛ.

«Было неожиданно, что ЦСКА сыграет вторым номером, думал, будет открытая игра туда-обратно. Мы сначала этого не ожидали, но потом приняли эту позицию и начали контролировать мяч. Стараемся меньше обсуждать нынешнюю трансферную ситуацию, всё-таки это не командные дела, это больше дело руководства. Наша задача — выходить на поле и выигрывать каждую игру. Что касается моего гола, «стеночка» со Смоловым — главный момент этого гола, потом был сумбур, мяч отскочил и попал в угол», — цитирует Жемалетдинова «Матч ТВ».

Во встрече 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» обыграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1.

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