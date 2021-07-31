Шварц — о победе над «Уфой»: после красной карточки «Динамо» потеряло концентрацию

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвёл итоги матча 2-го тура РПЛ с «Уфой» (3:2).

«Сегодня была очень эмоциональная встреча. В первом тайме нам потребовалось какое-то время, чтобы войти в игру. Мы действовали организованно, и результатом этого стали два пенальти, которые мы реализовали. Во втором тайме мы могли успокоить игру, если бы забили третий мяч. После красной карточки мы потеряли концентрацию, следствием чего стали два пропущенных гола. Я очень рад, что мы сумели проявить характер и вырвать победу.



Так часто бывает, когда команда получает численное преимущество, она немного отпускает свою хватку. Сегодня как раз был такой случай, когда мы отпустили игру при счёте 2:0. Соперник смог этим воспользоваться, и я рад, что команда показала бойцовские качества и забила решающий гол.



«Уфа» хорошо показала себя. Это достаточно мастеровитая команда, у которой есть характер, есть лицо. В концовке прошлого сезона уфимцы набрали довольно много очков, и видно, что они находятся на правильном пути.



Когда Даниил Фомин готовился пробить первый пенальти, я что-то спросил у Игоря Лещука? Я подошёл к Игорю и спросил, какое у него предчувствие — забьёт ли Фомин? И он ответил, что забьёт», — цитирует Шварца пресс-служба клуба.