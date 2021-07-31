«Гремио» отклонил предложение «Спартака» о покупке защитника Вандерсона

Защитник «Гремио» Вандерсон мог перейти в московский «Спартак», сообщает бразильский журналист Жулиано Бритто на своей странице в «Твиттере». Вандерсон выступает на позиции правого защитника.
По информации источника, «Гремио» отказался вести переговоры, сказав, что не намерен расставаться с 20-летним футболистом. По этой причине между клубами сорвалась сделка по аренде нападающего Педро Роши.
В текущем сезоне Вандерсон сыграл за «Гремио» 28 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Контракт бразильца рассчитан до конца 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость Вандерсона в € 2 млн.
Роша перешёл в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году. Клуб заплатил за игрока € 12 млн. За красно-белых форвард провёл всего 19 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.
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