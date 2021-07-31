Бийол: не собираюсь никуда уходить из ЦСКА. Готов биться за своё место до конца

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол после матча с «Локомотивом» (1:2) прокомментировал слухи о возможном уходе из московского клуба.



«Я не собираюсь никуда уходить из ЦСКА. Готов биться за своё место до конца», — сказал Бийол в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Контракт словенца с армейским клубом действует до 2023 года. Сообщалось, что Яка Бийол может вернуться в Словению. В услугах футболиста был заинтересован «Марибор».



Напомним, Бийол перешёл в ЦСКА из «Рудара» летом 2018 года. Прошлой осенью он был отдан в аренду «Ганноверу». В завершившемся сезоне Бийол провёл 30 матчей (25 в основе) во второй Бундеслиге и заработал восемь жёлтых карточек. Также он сыграл один матч в Кубке Германии. В завершившемся сезоне «Ганновер» с 42 очками занял 13-е место.