Артём Тимофеев обратился к болельщикам «Спартака» после перехода в «Ахмат»

Полузащитник «Ахмата» Артём Тимофеев обратился к бывшему клубу «Спартаку» после трансфера.
«Вот и всё! Я прошёл путь от академии „Спартака“ до основной команды, к сожалению, не всё получилось так, как хотелось бы, но это жизнь. Спасибо огромное всем причастным к этому великому клубу, всем, кто верил в меня и всегда поддерживал. „Спартак“, ты навсегда в моём сердце. С детства и до конца!» — написал Тимофеев на своей странице в «Инстаграме».
Контракт футболиста с «Ахматом» рассчитан на три сезона. В минувшем сезоне Тимофеев в общей сложности провёл 30 матчей, забил три мяча и отдал пять голевых передач.
Во втором туре нынешнего розыгрыша грозненская команда примет «Сочи». Игра состоится 2 августа, начало – в 20:00 мск.
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