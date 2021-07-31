Фёдор Смолов отреагировал на информацию об уходе из «Локомотива»
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Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов отреагировал на информацию о том, что он может в ближайшее время покинуть клуб.
«Понятно ли мне, что происходит в команде? Мне — понятно. Говорят, что я ухожу? Кто говорит? Нобель Арустамян? У него и спросите. Уход Крыховяка? Ещё никто не ушёл», — цитирует Смолова «Спорт-экспресс».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что технический директор «Локомотива» Томас Цорн предлагал «Краснодару» приобрести Мурило, Баринова, Смолова и Миранчука. Конкретных решений принято пока не было.
В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Смолов провёл два матча, в которых забил два гола. Сегодня, 31 июля, Фёдор помог своей команде обыграть ЦСКА.
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