Дмитрий Тарасов: ситуация вокруг «Локомотива» меня обидела. Переживаю за команду

Полузащитник «Велеса» Дмитрий Тарасов поделился мнением о ситуации в «Локомотиве».



«Я очень соскучился по футболу. Было очень приятно вернуться на поле, мне выделили 30 минут. Главное, что заработали три очка, идём дальше. Я счастлив вернуться в футбол. Что касается ситуации в «Локомотиве», когда узнал новость про Крыховяка, сразу позвонил Антону Миранчуку, он сказал, что это правда. Меня эта ситуация обидела, я переживаю за «Локомотив» и не понимаю, для чего это делается. Крыховяк ещё довольно молодой футболист, показывает отличный футбол и является лидером команды.



О матче с ЦСКА — по сегодняшнему результату я могу сказать, что не увидел каких-то проблем на поле. Думаю, что время покажет, к чему приведёт философия Рангника. Нужно подождать и посмотреть, к чему это приведёт», — цитирует Тарасова «Матч ТВ».

Сообщалось, что технический директор «Локомотива» Томас Цорн предлагал другим клубам приобрести лидеров команды. «Локомотив» уже покинул Гжегож Крыховяк.