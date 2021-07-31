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Дмитрий Баринов: пишут, что из «Локомотива» уйдёт шесть человек, а ушёл один

Дмитрий Баринов: пишут, что из «Локомотива» уйдёт шесть человек, а ушёл один
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал последние слухи вокруг клуба.

«Новости об уходе лидеров? Мы сегодня играли. У нас каждый игрок на этой позиции сильный. Пишут, что уйдёт шесть человек? Видите, а ушёл только один.

Говорили ли мне, что я интересен «Зениту» или кому-то ещё? Как я могу сказать об этом? То, что происходит у нас, остается в команде. Не нам вопросы надо задавать. Наше дело выходить и играть в футбол», — цитирует Баринова «Спорт-экспресс».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что технический директор «Локомотива» Томас Цорн предлагал «Краснодару» приобрести Мурило, Баринова, Смолова и Миранчука. Конкретных решений принято пока не было.

В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Баринов провёл два матча. Сегодня, 31 июля, Дмитрий помог своей команде обыграть ЦСКА.

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