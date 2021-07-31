Дмитрий Баринов: пишут, что из «Локомотива» уйдёт шесть человек, а ушёл один

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал последние слухи вокруг клуба.
«Новости об уходе лидеров? Мы сегодня играли. У нас каждый игрок на этой позиции сильный. Пишут, что уйдёт шесть человек? Видите, а ушёл только один.
Говорили ли мне, что я интересен «Зениту» или кому-то ещё? Как я могу сказать об этом? То, что происходит у нас, остается в команде. Не нам вопросы надо задавать. Наше дело выходить и играть в футбол», — цитирует Баринова «Спорт-экспресс».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что технический директор «Локомотива» Томас Цорн предлагал «Краснодару» приобрести Мурило, Баринова, Смолова и Миранчука. Конкретных решений принято пока не было.
В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Баринов провёл два матча. Сегодня, 31 июля, Дмитрий помог своей команде обыграть ЦСКА.
- 1 августа 2021
-
00:03
- 31 июля 2021
-
23:53
-
23:48
-
23:46
-
23:32
-
23:22
-
23:15
-
23:08
-
23:02
-
23:01
-
22:54
-
22:52
-
22:45
-
22:38
-
22:30
-
22:30
-
22:22
-
22:17
-
22:16
-
22:02
-
21:52
-
21:19
-
21:14
-
21:14
-
21:09
-
21:02
-
20:53
-
20:43
-
20:24
-
20:24
-
20:20
-
20:17
-
20:04
-
20:01
-
19:56