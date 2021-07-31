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Болельщик «Локомотива»: по медийной составляющей у нас какой-то Советский Союз

Болельщик «Локомотива»: по медийной составляющей у нас какой-то Советский Союз
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Иван Крылов, представитель объединения болельщиков «Локомотива» United South, обратился к руководству московского клуба.

«Видел разные интерпретации касательно нашей сегодняшней акции. На самом деле это изначально была шутка, не относившаяся к протесту. Но мы рады, что нам удалось привлечь к себе внимание и хотим заявить: болельщики понимают, что сейчас происходит в клубе. Мы начали скандировать: «Где Гжегож Крыховяк?», потому что из-за этого вопроса мы сейчас очень переживаем. Ключевого игрока сегодня не было, но клуб нам ничего не объяснил, а также не дал разъяснений в прессе.

Больше всего нас расстраивает, что обещанное на встрече с болельщиками, которая, кстати, публично транслировалась, не исполняется. Нам обещали, что клуб будет более открытым: станет нормально общаться с нами и СМИ, будет давать комментарии. Сейчас мы видим только заявления на сайте в стиле «От Советского информбюро».

Также на этой неделе мы получили пачку странных новостей, вчера был слух, что Крыховяк попрощался с командой и не выйдет на игру с ЦСКА. Когда мы увидели состав на дерби и поняли, что Гжегожа нет в заявке, это стало самым большим и тревожным сигналом. К сожалению, клуб опять молчит. По медийной составляющей, которая у любого современного клуба должна быть на приемлемом уровне, у нас какой-то Советский Союз. Гжегож не приезжает на стадион, он даже не заявлен на матч, а Николич даёт какие-то странные комментарии. Официальных новостей по этой ситуации нет. Видимо, мы и дальше будем узнавать обо всём из телеграм-каналов и „Инстаграма“, — цитирует Крылова сайт „Матч ТВ“.

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