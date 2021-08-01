Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руй Витория опубликовал пост после первой победы со «Спартаком»

Руй Витория опубликовал пост после первой победы со «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Руй Витория в «Инстаграме» опубликовал пост о матче 2-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0).

«Наша первая победа! Трудная, но очень приятная. Движемся вместе к поставленным целям!» — написал Витория, выложив снимки с встречи.

Встреча 2-го тура РПЛ проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и завершилась победой красно-белых со счётом 1:0.

Единственный гол в этой встрече был забит бывшим нападающим самарцев Александром Соболевым. На 66-й минуте судьи VAR решили вмешаться в игру после эпизода в штрафной «Крыльев», после чего арбитр Кукуян назначил пенальти в ворота хозяев. Игру рукой со стороны капитана самарцев Сергея Божина зафиксировал арбитр. Соболев уверенно пробил с «точки», направив мяч в нижний угол ворот. Он и был признан лучшим игроком матча.

РПЛ вернулась! Следи за ней в нашем телеграм-канале.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021