Руй Витория опубликовал пост после первой победы со «Спартаком»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория в «Инстаграме» опубликовал пост о матче 2-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0).

«Наша первая победа! Трудная, но очень приятная. Движемся вместе к поставленным целям!» — написал Витория, выложив снимки с встречи.

Встреча 2-го тура РПЛ проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и завершилась победой красно-белых со счётом 1:0.



Единственный гол в этой встрече был забит бывшим нападающим самарцев Александром Соболевым. На 66-й минуте судьи VAR решили вмешаться в игру после эпизода в штрафной «Крыльев», после чего арбитр Кукуян назначил пенальти в ворота хозяев. Игру рукой со стороны капитана самарцев Сергея Божина зафиксировал арбитр. Соболев уверенно пробил с «точки», направив мяч в нижний угол ворот. Он и был признан лучшим игроком матча.

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