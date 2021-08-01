Дзагоев выходил из себя, Цорн изучал состав, Зе Луиш поздравлял Смолова. Лучшие фото дерби

31 июля в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» в матче второго тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» одержал волевую победу над ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу железнодорожников.

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвёл итоги успешного матча.



«Не сказал бы, что было два разных тайма. Хочу поздравить команду с победой, ребята молодцы. Люблю мою команду, они хорошие и качественные футболисты. Мы ответили всем, кто думал, что «Локомотив» умер. У нас есть команда и атмосфера, мы будем биться до конца, у нас есть характер», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.