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«Спортинг» обыграл «Брагу» в матче за Суперкубок Португалии

«Спортинг» обыграл «Брагу» в матче за Суперкубок Португалии
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Завершился матч за Суперкубок Португалии, в котором «Спортинг» встречался с «Брагой». Матч состоялся в Авейру на стадионе «Мунисипал-ди-Авейру» и закончился победой лиссабонского клуба со счетом 2:1.

«Брага» открыла счёт в матче на 20-й минуте. Гол в свой актив записал Франсержио. «Спортинг» сравнял счёт через 9 минут после точного удара Жовани Кабрала. Под самый перерыв «Спортингу» удалось забить победный гол, автором которого стал Педру Гонсалвеш.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Спортинг» выиграл чемпионат Португалии, набрав 85 очков. Второе место занял «Порту». Третьими финишировала «Бенфика».

«Брага», в свою очередь, в прошлом сезоне выиграла Кубок Португалии, обыграв в финальном матче турнира «Бенфику» со счётом 2:0.

Суперкубок Португалии. Финал
31 июля 2021, суббота. 22:45 МСК
Спортинг
Лиссабон
Окончен
2 : 1
Брага
Брага
0:1 Франсержио – 20'   1:1 Кабрал – 29'   2:1 Гонсалвеш – 43'
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