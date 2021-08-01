Фёдор Смолов: было очень важно обыграть ЦСКА. «Локомотив» как команда прибавил

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал результат матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1).



«Это дерби. Я думаю, что излишни остальные комментарии. Очень важно было победить. Играли на выезде. ЦСКА – это ЦСКА, вне зависимости от того, насколько у них изменяется состав. В конце матча они перехватили инициативу. У нас – вторая подряд волевая победа на старте сезона. Это говорит о том, что мы как команда прибавили.



Большое спасибо тем, кто пришёл поддержать, у кого такая возможность была. Мы после матча подошли, поблагодарили. Это наша общая победа. И, надеюсь, что в ближайшем домашнем матче ограничения отменят и мы будем побеждать и радоваться вместе», — приводит слова Смолова пресс-служба «Локомотива».

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