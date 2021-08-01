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38-летний Горан Пандев продлил контракт с «Дженоа»

38-летний Горан Пандев продлил контракт с «Дженоа»
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Нападающий Горан Пандев продлил контракт с «Дженоа», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, новое соглашение 38-летнего футболиста с итальянским клубом рассчитано до 2022 года. О продлении контракта будет объявлено в ближайшее время.

В прошлом сезоне Пандев принял участие в 30 матчах за «Дженоа», забил семь голов и отдал три результативные передачи.

Напомним, Пандев, забивший гол за сборную Северной Македонии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Австрией (1:3), стал вторым в списке самых возрастных игроков, забивавших на Евро. После турнира форвард объявил о завершении международной карьеры. Победителем турнира стала сборная Италии.

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