Паулу Фонсека может возглавить клуб МЛС

Бывший главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека может продолжить карьеру в МЛС, сообщает The Athletic.
По информации источника, в услугах специалиста заинтересован клуб «Атланта Юнайтед». Сообщается, что руководство клуба ведёт переговоры с Фонсекой, которые находятся на продвинутой стадии.
Напомним, Фонсека попрощался с «Ромой» по завершении сезона-2020/2021. На его место в команду пришёл другой португальский специалист — Жозе Моуринью, который был уволен как раз из «Тоттенхэма». Ранее СМИ связывали Паулу Фонсеку с московским «Спартаком» и донецким «Шахтёром», во главе которого Паулу работал до переезда в Италию.
Под руководством Фонсеки «Рома» в 38 матчах набрала 62 очка и заняла седьмое место в турнирной таблице Серии А по итогам сезона-2020/2021.
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