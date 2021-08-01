Куман: Депай выводит «Барселону» на новый уровень

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман после товарищеского матча со «Штутгартом» (3:0) поделился мнением об игре нападающего Мемфиса Депая.



«Люди хорошо знают Мемфиса, потому что он играл за такие клубы, как «Манчестер Юнайтед» и «Лион». Благодаря своей игре, силе и скорости он выводит команду на новый уровень. В матче со «Штутгартом» их связка с Гризманном выглядела хорошо. Я действительно доволен тем, как команда провела матч», — приводит слова Кумана Marca.



Напомним, Депай стал игроком «Барселоны» в июне 2021 года. Ранее нидерландский футболист выступал за «Лион». В сезоне-2020/2021 Депай провёл 36 матчей в Лиге 1 и забил 20 голов, а также отдал 10 голевых передач. Мемфис Депай также выступал в «Манчестер Юнайтед» (2015–2017) и ПСВ (2012–2015). С 2013 года форвард вызывается в сборную Нидерландов.

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