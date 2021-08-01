Диего Коста может перейти в «Бешикташ»

Испанский нападающий Диего Коста может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, в услугах Косты заинтересован «Бешикташ». Турецкий клуб предлагает форварду контракт, рассчитанный до 2023 года, с зарплатой € 3 млн в год. Также Коста получит € 2 млн в виде бонусов. Нападающий должен принять решение о заключении соглашения на следующей неделе.



Форвард имеет статус свободного агента после ухода из «Атлетико» в декабре 2020 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 6 млн. В минувшем сезоне форвард успел провести за мадридцев семь матчей, в которых забил два гола.



На протяжении карьеры Коста выступал за португальские «Брагу», «Пенафиел», испанские «Атлетико», «Сельту», «Альбасете», «Вальядолид», «Райо Вальекано» и английский «Челси».

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