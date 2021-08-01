«Манчестер Сити» может продать Бернарду Силву из-за покупки Грилиша

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может покинуть клуб из-за трансфера Джека Грилиша из «Астон Виллы», сообщает The Telegraph.

Под вопросом находится и будущее вингера Рахима Стерлинга, так как Грилиш в «Вилле» обычно играл на такой же позиции.

Контракт Бернарду Силвы с «горожанами» истекает летом 2025 года.

Сообщалось, что «Астон Вилла» примет предложение в € 117 млн от «Манчестер Сити» по переходу полузащитника Джека Грилиша. Клуб пока не отправил официального подтверждения трансфера, но готов ответить положительно. Если сделка состоится, это будет рекордная сумма трансфера для Премьер-лиги. Предыдущим рекордсменом был хавбек Поль Погба, за которого «Манчестер Юнайтед» заплатил £ 89 млн (более € 100 млн) в 2016 году.



Джек Грилиш является воспитанником «Астон Виллы» и защищает цвета клуба с 2012 года, а с прошлого года вызывается в национальную команду Англии. В прошлом сезоне 25-летний хавбек принял участие в 26 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил шесть голов и отдал 12 результативных передач.