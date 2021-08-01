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Назван список из пяти недоступных для продажи игроков «Реала»

Испанское издание Marca назвало пять футболистов мадридского «Реала», которых ни при каких обстоятельствах не продадут в ближайшее время.

Это Тибо Куртуа, Карим Бензема, Федерико Вальверде, Давид Алаба, недавно присоединившийся к команде, и Винисиус Жуниор, которого не желает отпускать новый главный тренер «Реала» Карло Анчелотти. Остальные игроки команды знают, что могут покинуть клуб.

Главная трансферная цель «Реала» — форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. За исключением перехода Мбаппе, в трансферной политике мадридцев будет господствовать строгая экономия.

«Реал» заплатит внушительный бонус Килиану Мбаппе, если футболист перейдёт в клуб бесплатно в 2022 году. При этом мадридский клуб по-прежнему надеется совершить трансфер французского форварда в нынешнее трансферное окно.

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