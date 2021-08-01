Назван список из пяти недоступных для продажи игроков «Реала»

Испанское издание Marca назвало пять футболистов мадридского «Реала», которых ни при каких обстоятельствах не продадут в ближайшее время.
Это Тибо Куртуа, Карим Бензема, Федерико Вальверде, Давид Алаба, недавно присоединившийся к команде, и Винисиус Жуниор, которого не желает отпускать новый главный тренер «Реала» Карло Анчелотти. Остальные игроки команды знают, что могут покинуть клуб.
Главная трансферная цель «Реала» — форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. За исключением перехода Мбаппе, в трансферной политике мадридцев будет господствовать строгая экономия.
«Реал» заплатит внушительный бонус Килиану Мбаппе, если футболист перейдёт в клуб бесплатно в 2022 году. При этом мадридский клуб по-прежнему надеется совершить трансфер французского форварда в нынешнее трансферное окно.
Главные фотографии из мира футбола. Подписывайся на наш «инстаграм».
- 1 августа 2021
-
13:39
-
13:21
-
13:19
-
12:56
-
12:29
-
12:20
-
12:03
-
11:51
-
11:46
-
11:26
-
11:16
-
11:14
-
10:45
-
10:25
-
10:00
-
09:41
-
09:25
-
09:00
-
04:22
-
02:02
-
01:43
-
01:19
-
00:52
-
00:26
-
00:03
- 31 июля 2021
-
23:53
-
23:48
-
23:46
-
23:32
-
23:22
-
23:15
-
23:08
-
23:02
-
23:01
-
22:54