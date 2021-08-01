Шамиль Газизов извинился перед судьями матча «Уфа» — «Динамо»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов извинился перед бригадой главного арбитра Алексея Сухого за слова после матча 2-го тура РПЛ с «Динамо» (2:3). Газизов заявил, что клуб обратится в ЭСК по эпизодам с двумя пенальти в ворота «Уфы».

«Прошедший матч с «Динамо» получился сверхэмоциональным: было два пенальти, удаление, пять забитых мячей и до последних минут встречи сохранялась интрига – именно за это болельщики и любят футбол.



Вчера, посмотрев хайлайты встречи, нам показалось, что арбитр ошибся, назначив первый пенальти в наши ворота. Но сегодня с утра, досконально изучив все имеющиеся видеоповторы, мы приносим извинения Алексею Сухому и бригаде VAR, их решение было обоснованным. «Уфа» не будет обращаться в ЭСК по этому эпизоду, мы умеем признавать свои ошибки. Однако вопрос по неназначенному пенальти в матче с ЦСКА у нас остаётся», — приводит слова Газизова пресс-служба «Уфы».