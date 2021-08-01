Нагельсман высказался о возможном продлении контракта с Горецкой
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался о ситуации с контрактом Леона Горецки.
«Я недостаточно осведомлён, чтобы что-то комментировать каждый день. Я не вмешиваюсь в эти проблемы. Конечно, мы с Леоном говорили о моих планах на него. Я сказал, что буду рад, если он продлит контракт. Когда дело доходит до обсуждения контракта, возникает много вопросов. У Леона есть потенциал, чтобы стать ещё лучше», — приводит слова Нагельсмана Goal.com.
В прошедшем сезоне Горецка провёл за «Баварию» 32 матча во всех турнирах, забив в них восемь голов и отдав семь результативных передач. Полузащитник защищает цвета «Баварии» с 2018 года, а до этого выступал за «Шальке 04» и «Бохум». Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 70 млн.
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