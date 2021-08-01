«Ростов» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 1 августа, состоится матч «Ростов» — «Зенит». Встреча 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Дмитрий Сафьян (Москва). Резервный рефери — Сергей Чебан (Москва).



В 1-м туре «Ростов» дома проиграл «Динамо» со счётом 0:2. «Зенит» на выезде обыграл «Химки» (3:1).



Напомним, в сезоне-2020/2021 «Зенит» занял первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» финишировал на девятом месте.