«Краснодар» — «Химки»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 1 августа, состоится матч «Краснодар» — «Химки». Встреча 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Антон Кобзев (Москва) и Кирилл Большаков (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Роман Галимов (Улан-Удэ).

В 1-м туре «Краснодар» на выезде разгромил «Урал» со счётом 3:0. «Химки» дома проиграли «Зениту» (1:3).



Напомним, в сезоне-2020/2021 «Химки» заняли восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» финишировал на десятом месте.