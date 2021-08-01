Пулишич: обращался за помощью к психологу, и никому не следует этого стыдиться
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Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич признался, что сталкивался с психологическими проблемами.
«Самое главное для меня — это поддержка от людей, которые меня окружают и на которых я могу положиться. Мне бывает трудно жить одному в Европе. Когда рядом есть кто-то, с кем ты всегда можешь поговорить — это чрезвычайно важно. Когда ты взваливаешь слишком много на свои плечи, последствия могут быть ужасными. Я обращался за помощью к психологу, и никому не следует этого стыдиться», — приводит слова Пулишича Marca.
Новый сезон АПЛ стартует 13 августа. В первом матче нового сезона «Брентфорд» встретится с «Арсеналом». Лондонский «Челси» в матче 1-го тура АПЛ сыграет с «Кристал Пэлас». Встреча состоится 14 августа.
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