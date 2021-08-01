Трансфер Азмуна из «Зенита» в «Байер» сорвался

Трансфер нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в «Байер» не состоится, сообщает Kicker.
По информации источника, леверкузенский клуб отказался от приобретения иранского нападающего из-за финансовых причин. Трансфер и зарплата Азмуна могли обойтись «Байеру в € 30 млн. Подобные траты в немецком клубе посчитали чрезмерными.
Ранее сообщалось, что «Байер» предложил Сердару Азмуну пятилетний контракт с зарплатой в € 2,8 млн за сезон. Немецкий клуб предложил за иранца € 18 млн. «Зенит» хотел получить € 20 млн из-за пункта в контракте, согласно которому петербуржцы должны заплатить «Рубину» 20% от суммы трансфера Азмуна.
Азмун защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а до этого выступал за «Рубин» и «Ростов». В сборную Ирана вызывается с 2014 года. В минувшем сезоне форвард провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге, забил 19 голов (три — с пенальти) и отдал две результативные передачи.
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