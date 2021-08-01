Флик ответил на вопрос о возможном вызове Мюллера и Хуммельса в сборную Германии

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик отметил, что защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс и форвард «Баварии» Томас Мюллер могут быть вызваны в национальную команду.
«Хуммельс и Мюллер? Не существует возраста, при котором я исключаю игроков из сборной. Самое главное, чтобы футболист был хорош и имел желание выступать за национальную команду. Мы работаем с лучшими игроками, но они должны доказать, что являются лучшими. Каждый должен выкладываться на все 100%. Мы хотим очаровать болельщиков своей атакующей игрой. Впереди много работы», — приводит слова Флика пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).
Напомним, Хуммельс и Мюллер не вызывались в сборную Германии с 2019 года по решению главного тренера Йоахима Лёва, однако попали в заявку команды на Евро-2020.
- 1 августа 2021
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