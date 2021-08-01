Стала известна причина ухода Андрея Шевченко из сборной Украины

Стало известно, почему Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины. Специалист не смог договориться с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) о финансовых условиях нового контракта, которые устраивали бы обе стороны, информирует «Обозреватель».

Шевченко просил у УАФ $ 3 млн на весь тренерский штаб, но футбольные чиновники не были готовы платить более $ 1,5 млн. Примечательно, что на чемпионате Европы – 2020 сборная Украины заработала € 16 млн.

Напомним, на групповом этапе Евро-2020 сборная Украины одержала одну победу и вышла в плей-офф с третьего места благодаря дополнительным показателям. В 1/8 финала подопечные Шевченко в дополнительное время одолели Швецию (2:1), а в четвертьфинале разгромно проиграли Англии (0:4).