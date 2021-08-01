«Краснодар» решил пустить зрителей на матч с «Химками»

«Краснодар» в «твиттере» сообщил, что матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Химками» пройдёт со зрителями.

«Друзья, сегодня наш стадион не будет совсем пустым. Разрешённое количество зрителей (500 человек) всё-таки будет присутствовать на трибунах. Клуб принял решение не оставлять команду без поддержки и допустить воспитанников академии и активных болельщиков из 115 сектора», — говорится в сообщении клуба.

Ранее в «Краснодаре» заявили, что матч пройдёт при пустых трибунах.



Встреча 2-го тура чемпионата России сезона-2021/2022 «Краснодар» — «Химки» состоится 1 августа на стадионе ФК «Краснодар». Начало матча — в 20:00 мск.



Напомним, «Краснодар» набрал в минувшем сезоне 41 очко и финишировал на десятой строчке. «Химки» (45) завершили сезон на восьмом месте. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит» (65).



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