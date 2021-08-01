Шевченко получал в сборной Украины более € 2 млн в год и просил существенную прибавку

Стали известны подробности ухода Андрея Шевченко из сборной Украины. По информации «Чемпионата», руководство Украинской ассоциации футбола (УАФ) предпринимало попытки сохранить тренера, но не смогло удовлетворить его финансовые запросы.

После успешного выступления на Евро-2020 Шевченко рассчитывал на существенное повышение зарплаты и отказался подписывать новый контракт на прежних условиях. При этом, по нашим данным, зарплата специалиста составляла более € 2 млн в год.

Источник «Чемпионата» также не исключил вероятность того, что УАФ и Шевченко всё-таки достигнут консенсуса и продолжат сотрудничество. Шансы на дальнейшую совместную работу сторон ещё сохраняются, но вероятность этого невелика.

Напомним, на групповом этапе Евро-2020 сборная Украины одержала одну победу и вышла в плей-офф с третьего места благодаря дополнительным показателям. В 1/8 финала подопечные Шевченко в дополнительное время одолели Швецию (2:1), а в четвертьфинале разгромно проиграли Англии (0:4).