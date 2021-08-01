Сергей Карасёв назначен главным арбитром на матч Лиги чемпионов ПСВ — «Мидтьюлланн»

Российский рефери Сергей Карасёв назначен главным арбитром на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся нидерландский ПСВ и датский «Мидтьюлланн», информирует официальный сайт УЕФА.

В бригаду Сергея Карасёва на этот матч войдут Игорь Демешко, Максим Гаврилин и Владимир Москалёв.

Напомним, Сергей Карасёв работал на матчах группового этапа и 1/8 финала Евро-2020, а также был назначен резервным арбитром на полуфинальную игру турнира, в которой встретились сборные Италии и Испании (1:1, 4:2 — по пенальти).

Матч Лиги чемпионов ПСВ — «Мидтьюлланн» состоится во вторник, 3 августа. Игра пройдёт на стадионе «Филипс» (Эйндховен, Нидерланды). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 мск.