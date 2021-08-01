Сергей Карасёв назначен главным арбитром на матч Лиги чемпионов ПСВ — «Мидтьюлланн»
Поделиться
Российский рефери Сергей Карасёв назначен главным арбитром на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся нидерландский ПСВ и датский «Мидтьюлланн», информирует официальный сайт УЕФА.
В бригаду Сергея Карасёва на этот матч войдут Игорь Демешко, Максим Гаврилин и Владимир Москалёв.
Напомним, Сергей Карасёв работал на матчах группового этапа и 1/8 финала Евро-2020, а также был назначен резервным арбитром на полуфинальную игру турнира, в которой встретились сборные Италии и Испании (1:1, 4:2 — по пенальти).
Матч Лиги чемпионов ПСВ — «Мидтьюлланн» состоится во вторник, 3 августа. Игра пройдёт на стадионе «Филипс» (Эйндховен, Нидерланды). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 мск.
Новость по темеКашшаи оценил работу Карасёва на чемпионате Европы — 2020
Комментарии
- 1 августа 2021
-
19:34
-
19:32
-
19:27
-
19:17
-
19:00
-
18:49
-
18:43
-
18:33
-
18:21
-
18:05
-
18:00
-
17:39
-
17:38
-
17:19
-
17:10
-
17:00
-
16:55
-
16:50
-
16:44
-
16:13
-
15:35
-
15:32
-
15:24
-
15:04
-
14:55
-
14:37
-
14:30
-
14:23
-
14:18
-
13:48
-
13:39
-
13:21
-
13:19
-
12:56
-
12:29
Партнерский контент