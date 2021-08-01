«Ростов» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Зенита» на матч 2-го тура РПЛ.
«Ростов»: Бабурин, Терентьев, Осипенко, Калинин, Хаджикадунич, Мамаев, Байрамян, Глебов, Хасимото, Альмквист, Комличенко.
Запасные: Песьяков, Лукьянов, Лангович, Мухин, Мелёхин, Тугарев, Фольмер, Сухомлинов, Гигович, Полоз, Тошевски.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Барриос, Ерохин, Кузяев, Вендел, Дзюба, Азмун.
Запасные: Одоевский, Королёв, Чистяков, Круговой, Хотулёв, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Кузнецов.
Встреча 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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