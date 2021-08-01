«Болонья» объявила о переходе Арнаутовича
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Клуб итальянской Серии А «Болонья» объявил о переходе форварда Марко Арнаутовича. 32-летний нападающий сборной Австрии подписал контракт на два года.
Предыдущим клубом Арнаутовича был китайский «Шанхай Порт». «Болонья» заплатила за Арнаутовича € 3 млн, утверждает Transfermarkt. Примечательно, что в 2019 году китайский клуб заплатил за него «Вест Хэм Юнайтед» € 25 млн.
Арнаутович в общей сложности провёл за «Шанхай Порт» 39 матчей и забил 20 мячей. Форвард принял участие в минувшем чемпионате Европы и дошёл со сборной Австрии до 1/8 финала турнира. На Евро-2020 он принял участие в трёх матчах и забил один мяч.
Ранее появилась информация, согласно которой австриец может перейти в московское «Динамо».
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