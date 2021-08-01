«Урал» сыграл вничью с «Нижним Новгородом»

Сегодня, 1 августа, «Урал» встретился с «Нижним Новгородом». Матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершился с ничейным счётом 1:1. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы.

Счёт в матче на 32-й минуте открыл «Урал», автором взятия ворот стал Андрей Панюков. На 55-й минуте «Нижний Новгород» восстановил статус-кво усилиями Тимура Сулейманова. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничейный результат.



Напомним, в 1-м туре «Урал» дома проиграл «Краснодару» со счётом 0:3. В свою очередь «Нижний Новгород» сенсационно выиграл у «Сочи» (1:0). Таким образом, в активе «Урала» 1 очко, а нижегородцы набрали 4 очка в двух дебютных для себя матчах РПЛ.



В сезоне-2020/2021 «Урал» занял 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В прошлом сезоне «Нижний Новгород» выступал в ФНЛ и занял третье место, набрав 88 очков в 42 матчах. Второе место занял «Оренбург», но из-за требований РПЛ не смог подняться в классе, поэтому в Российскую Премьер-Лигу вышли нижегородцы.