Полузащитник «Арсенала» Парти получил травму в товарищеском матче

Полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти получил травму в товарищеском матче с «Челси». В результате опорник «канониров» не смог доиграть матч. После стыка с Рубеном Лофтус-Чиком Парти был вынужден покинуть поле, его на 40-й минуте заменил Гранит Джака.
Ранее сообщалось, что Джака может перейти в «Рому». Но позднее появилась информация, согласно которой лондонцы намереваются сохранить игрока и продлить с ним контракт. В случае серьёзной травмы Парти Джака может получить больше игрового времени.
Что касается самого товарищеского матча, то он завершился победой «Челси» со счётом 2:1. У синих по мячу забили Кай Хаверц и Тэмми Абрахам, а у «Арсенала» отличился Джака.
Парти перешёл в «Арсенал» из «Атлетико» в октябре 2020 года. Лондонцы заплатили за него € 40 млн.
- 1 августа 2021
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