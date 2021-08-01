Во время матча «Урал» — «Нижний Новгород» на стадионе отключился свет

В концовке второго тайма матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Нижний Новгород» на стадионе «Екатеринбург Арена» отключилось освещение.
Мачты освещения прекратили свою работу примерно на 85-й минуте, после чего матч был приостановлен. Футболисты провели в сумерках около пяти минут. Как следствие, после появления освещения арбитр добавил к основному времени матча 9 компенсированных минут, чтобы нивелировать паузу, вызванную проблемами со светом.
Сегодня, 1 августа, «Урал» встретился с «Нижним Новгородом». Матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершился с ничейным счётом 1:1. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы.
Напомним, в 1-м туре «Урал» дома проиграл «Краснодару» со счётом 0:3. В свою очередь «Нижний Новгород» сенсационно выиграл у «Сочи» (1:0). Таким образом, в активе «Урала» 1 очко, а нижегородцы набрали 4 очка в двух дебютных для себя матчах РПЛ.
- 1 августа 2021
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