Шиманьски: думаю, игроки «Динамо» расслабились после удаления у «Уфы»

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура РПЛ с «Уфой». Встреча закончилась со счётом 3:2. Москвичи вели с преимуществом в два мяча, но соперник сумел отыграться. И всё же в итоге «Динамо» вырвало победу — Шиманьски забил победный мяч на 89-й минуте.

«Все были счастливы, что победили. Мы понимали, что могли раньше всё решить в этой игре. Если бы забили третий гол, было бы проще. Обидно было пропустить два мяча за пять минут, но хорошо, что выиграли и добыли три очка. Больше нельзя так терять концентрацию и позволять сопернику отыгрываться.

Расслабились ли после удаления у соперника? Думаю, да. Такое бывает. Хорошо, что потом мы всё-таки забили. Теперь знаем, как не нужно играть в следующих матчах.

Мы разозлились на себя. Знали, что можем забить ещё и победить. Спасибо Скопе за суперкросс. Теперь в хорошем настроении готовимся к игре с ЦСКА.

Цель есть, но пока называть её не буду. Я отлично себя чувствовал в первых двух матчах и думаю, что в этом сезоне забью больше», — цитирует Шиманьски пресс-служба «Динамо».