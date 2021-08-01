Милетич из «Уфы» и Стоинович из «Химок» заработали по 2 пенальти за два стартовых тура РПЛ

Защитник «Уфы» Неманья Милетич и защитник «Химок» Душан Стоинович – лидеры по заработанным пенальти в Российской Премьер-Лиге сезона-2021/2022.

За первые два тура нового розыгрыша чемпионата Милетич и Стоинович заработали по два пенальти в ворота своих команд. Неманья дважды результативно сфолил в игре 2-го тура РПЛ «Уфа» — «Динамо» (2:3), а Душан заработал по одиннадцатиметровому в матчах с «Зенитом» (1:3) и «Краснодаром» (0:0 после первого тайма).

Отметим, встреча 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Краснодар» — «Химки» проходит на данный момент в Краснодаре на одноимённом стадионе. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. К перерыву голов забито не было, «быки» не реализовали пенальти, назначенный за фол Стоиновича.