Брейтуэйт: смотрел на Эриксена и думал, что он умер
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Форвард «Барселоны» и сборной Дании Мартин Брейтуэйт рассказал о чувствах, которые он пережил во время инцидента, случившегося в матче Евро-2020 со сборной Финляндии (0:1). В концовке первого тайма полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание и упал. Врачи более 10 минут боролись за его жизнь, после чего футболиста доставили в больницу. Брейтуэйт признался, что в те секунды он опасался худшего.
«Ужасная ситуация. Я пережил один из худших моментов в своей жизни. Я смотрел на него и думал, что он умер. Когда видишь тело в таком состоянии… даже нет сомнений. Понимаешь, что человека больше нет. Именно так мне казалось в эти секунды. К счастью, всё сложилось иначе», — цитирует Брейтуэйта BeIN Sports.
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