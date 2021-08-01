Брейтуэйт: смотрел на Эриксена и думал, что он умер

Форвард «Барселоны» и сборной Дании Мартин Брейтуэйт рассказал о чувствах, которые он пережил во время инцидента, случившегося в матче Евро-2020 со сборной Финляндии (0:1). В концовке первого тайма полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание и упал. Врачи более 10 минут боролись за его жизнь, после чего футболиста доставили в больницу. Брейтуэйт признался, что в те секунды он опасался худшего.

«Ужасная ситуация. Я пережил один из худших моментов в своей жизни. Я смотрел на него и думал, что он умер. Когда видишь тело в таком состоянии… даже нет сомнений. Понимаешь, что человека больше нет. Именно так мне казалось в эти секунды. К счастью, всё сложилось иначе», — цитирует Брейтуэйта BeIN Sports.