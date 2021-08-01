Арбитр Федотов: в первом тайме в ворота «Зенита» надо было назначать два пенальти

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорные эпизоды в судействе первого тайма матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Зенит».

«В первом тайме в ворота «Зенита» надо было назначать два пенальти. На 32-й минуте Кержаков не успел сыграть в мяч и попал кулаком по голове Комличенко. Это нарушение правил, следовало назначить 11-метровый. А на 45-й минуте 11-метровый назначен правильно: да, позиция была сложной, Мешкову здесь помог VAR. На повторе видно, что Ловрен наступил Комличенко на голеностоп – это нарушение правил.



Что касается пенальти в ворота «Ростова», то тут всё по делу – Бабурин не успел к мячу и сбил Азмуна», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.