«Зенит» обыграл «Ростов» в матче с шестью голами

В Ростове-на-Дону завершился матч 2-го тура РПЛ. «Ростов» принимал «Зенит». Встреча закончилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Счёт в матче на 30-й минуте открыл полузащитник гостей Александр Ерохин. Уже на 35-й минуте Сердар Азмун удвоил преимущество питерцев, реализовав пенальти. 11-метровый в ворота хозяев был назначен за фол Егора Бабурина. В концовке первого тайма хозяевам удалось отыграть один мяч. В компенсированное время с пенальти отличился форвард ростовчан Николай Комличенко.

Во втором тайме гости вновь увеличили преимущество в счёте. На 75-й минуте забил Вендел, а в концовке Максим Осипенко сократил отставание. Уже в компенсированное время «Зенит» забил вновь, дубль оформил Ерохин.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча.

«Зенит» одержал вторую победу в сезоне и набрал шесть очков. «Ростов» потерпел уже второе поражение на старте нового сезона РПЛ.