Украинский защитник рассказал о сорвавшемся переходе в «Крылья» из-за конфликта с Россией

Защитник черниговской «Десны» Евгений Селин рассказал о сорвавшемся переходе в «Крылья Советов» в 2015 году.

«История с трансфером в «Крылья Советов»? Был конец 2015 года. Я не пошел туда чисто из-за конфликта Украины и России. Я разговаривал с руководством «Крыльев» и они понимали ситуацию. Они сказали, что нет проблем, это моё решение. И на этом мы закрыли разговор.

А давать кому-то совет… У каждого есть свой выбор. Я выбрал так. Я понимал, из какого я региона, знаю, что там происходит, понимаю, из-за чего это и кто это всё делает. Это было моё первоначальное и окончательное решение – на тот момент я был не готов туда ехать.

Если бы до войны это было, то да, без проблем. Всё было хорошо, никаких конфликтов между странами не было. Но на тот момент меня бы не поняли те люди, которые не дали передвинуть линию разграничения до моего поселка. За что я очень сильно им благодарен», — сказал Селин в видеоролике на YouTube-канала «ПРОФУТБОЛ Digital».